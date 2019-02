VIDEO | Itaallane peab Tartumaal piimalambaid ning teeb juustulüüraga uut ja vana

Piimalambad annavad keskmiselt kaks liitrit piima päevas. Lambapiim maitseb nagu kohvikoor, kuna selles on rasva 6-7 protsenti ja ka valku lehmapiimast rohkem. Seetõttu saab samast kogusest lambapiimast lehmapiimaga võrreldes kaks korda rohkem juustu. Ka kalgend on tugevam, kui lehmapiima puhul.

Praegu on lüpsil 30 lammast, kuid kuu aja pärast, kui nüüd poegiv grupp on tallede imetamise lõpetanud, tuleb neid juurde. Kokku on hetkel 150 lammast.

Ka nelja-aastane perepoeg Artur tahab isa eeskujul saada juustumeistriks, kuigi praegu on ta veel juustulüürast lühem. Juustulüüra abil tuleb kalgend lõigata kuubikuteks ja seejärel panna vormidesse tahenema.