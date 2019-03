VIDEO ja FOTOD | Legendaarne Sonda Sass: mina olen juba ammu aru saanud, et paljud seadused on Eesti riigis ära kohitsetud

„Eesti on klikistunud, just seepärast tasub panustada uutele tulijatele,” nii selgitas Maalehele legendaarne metsamees Aleksander Sinimäe ehk Sonda Sass.

Pikemalt vaata videoloost, kus Sass valgustab nii enese kui Sonda rahva rõõme ja muresid.

Valimisjaoskonnas ütles selle juhataja Stelle Mäitse, et aktiivus on üle ootuste kõrge ja aegade kõrgeim. Enam kui 50% on juba hääletanud.

Laias plaanis käib Ida-Virus aga vastuse otsimine küsimusele, kas Keskerakond või mitte.

Eelmistel valimistel kogus Keskerakond Ida-Virumaa häältest enam kui 60%. Yana Toom sai 11 574 häälega riigi kolmanda tulemuse.

Kuidas jääb tänavu, mil kõige pikem tuntud tegelaste pink on Ida-Virus taas keskerakondlastel, alates Yana Toomist ja lõpetades legendaarse kitsekasvataja Martin Repinskiga, kes praegu Jõhvi vallavanemana töötab.

Häälemagnetitena on kõne all veel ka sotisaaldemokraadist siseminister Katri Raik, luurespetsialisist reformierakondlane Eerik-Niiles Kross, isamaalasest keskkonnaminister Siim Valmar Kiiseler ning eksmaavanem, üllatuslikult EKREsse maandunud Riho Breivel.