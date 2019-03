VIDEO | Järve külas õpetatakse ka lapsi valima

Kohtla-Järve naabruses, Järve küla noortekeskuse valimisjaoskonna juures kohtus Maaleht perekond Eiertiga, kellel olid kaasas ka lapsed.

Miks isa Simo valis EKRE-t ja miks nad koos pere-ema Kerdaga otsustasid ka lapsed valimistele kaasa võtta, räägivad nad videointervjuus:

Ajal, mil Maaleht Järve küla valimisjaoskonnas oli, ei katkenud rahva vool valimiskasti juurde hetkekski.

Järve on küla Ida-Viru maakonnas Toila vallas, peaaegu Kohtla-Järve linna veel. Kui Toila vallas on 3188 hääleõiguslikku kodanikku, siis Kohtla-Järvel on neid enam kui kolm korda enam 13 295.

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal oli küla Kohtla valla halduskeskus, täna pelgalt poolesaja elanikuga asum, mida esmakordselt mainitud Taani hindamisraamatus 1241. aastal nimega Jeruius.