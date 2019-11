VIDEO | Keskturu ümberehitus tekitab vastakaid emotsioone - ühed kiidavad arengut, teised kurdavad kõrgeid hindu

Teisele korrusele jõudes tervitavad ajakirjanikke naistepesuboks ja kaks tursket idaslaavi tõugu meest. Kullatud kellad randmeil ja klotserid sõrmes. Uurivad, kas filmimiseks on juhatajalt luba ikka olemas.

Vestleme vaid ühe riidemüüjaga, kes leiab, et uuendusi on väga vaja ja see tuleb ärile kasuks. Kaameramehe sõnul on see võrreldes eelnevate kordadega isegi hea saak.

Rääkimata lugu

Väljas püüabki meid selja tagant kinni turu kauaaegne juhataja Rein Leemet. Ta on soliidse oleku ja selge jutuga Eesti mees. Oma 77 eluaasta kohta elav ja energiline. Tal on rääkida lugu, kuid ei soovi seda teha kaamerasse.

Leemeti sõnul valmis turu uus planeering juba 1998. aastal. Projekti olid kaasatud praegune abilinnapea Eha Võrk ja tipparhitektid. Peahoone kohale oli kavandatud suur kuppel ja kogu turg oleks saanud uue ilme. Kuid jäänud siiski turuks, st avatud kauplemispinnaks, mitte kaubanduskeskuseks.

Paraku projekt takerdus linna ja arendaja suhete sasipuntrasse. Leemet küsis selle lahti harutamiseks abi isegi Edgar Savisaarelt endalt. Ta näitab oma jutu ilmestamiseks kaustatäit dokumente ja kirjavahetusi.

Nõusolek linnalt tuli alles 2013. aastal – 15 aastat hiljem. Kuid ehituseni ei jõutud ka siis. See jutt ei ole iseenesest uus. Varem on turu vindumisest kirjutanud Eesti Ekspress ja kinnisvaraportaalid.

“Kõige valusam on lehest lugeda, nagu ei oleks me 20 aasta jooksul millegagi hakkama saanud. Nüüd aga tulevad uued omanikud, kes teevad kahe kuuga kavandi ja ehitavad paari aastaga kõik valmis,” sõnab Leemet. Ta hääl väriseb seda öeldes. Edasi pöörab ta selja ja kaob turuputkade taha.

Lahkudes meenutab kaameramees eelmise Keskturu külastuse lõppu. Sai juba autosse istutud kui turuväravate ees auklikul asfaldil peatub Ferrari. Seisab mõne hetke. Ja sõidab edasi. Paraku oli kaamera tol korral juba kokku pakitud.

Vaata fotosid Keskturu arhitektuurikonkursi võitnud KOKO arhitektide tööst.

Tallinna Keskturu kavandid Foto: eskiis

Tallinna Keskturu kavandid Foto: eskiis