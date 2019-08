VIDEO | Laupäeva ööl vastu pühapäeva peetakse muinastulede ööd

Tahkuna tuletornis Hiiumaal annab algusega kell 19 improvisatsioonilise soolokontserti Rainer Jancis. Tunnine rännak, kus kuulaja seikleb läbi abstraktsete sisemustrite ja keeletaguste väljenduste oma siseuniversumisse, on pühendatud Hiiumaa metsadele.

“Põhjus, miks mind nii harva improviseerimas näeb on see, et olen hõivatud Metro Luminaliga, kellelt veel sel aastal ilmub uus helikandja,” sõnas Jancis ise.

Tahkuna kontsert on üks vaid kahest sel aastal toimuvast soolokontserdist.

Pedeli jõekäärus Valgamaal esineb algusega kell 19 Tõnis Mägi.

Pühajärve rannas uues rannakohvikus esinevad Rein Rannap ja Lepland. Kuulata saab Rannapi varasemat loomingut, mis koostöös Leplandi ja teiste muusikutega on saanud täiesti uue kõla. Üritus algab 20:00.

Pärnu vallikäärus astuvad üles Terminaator, Marju Länik ja teised. Vt siit.

Tallinnas Lennusadamas võivad huvilised lisaks muusikale osa saada meresõdiust 15 meetrisel purjekal Pegasus või teha tiiru meretaksoga.

Saaremaal süttib suur lõke Tuhkana rannas.

Samuti kutsub pardale ainus eestiaegne säilinud ja siiani seilav purjelaev Hoppet ehk Lootus. 1926. aastast pärit alus seilab merele, kust avaneb vaade linnale ja tuledes rannajoonele. Laeva pardal toimub valgus-etteaste ja mängib elav muusika. Loe lähemalt siit.

"Põle Muinastuli, põle!

Põle puhtamale Läänemerele.

Põle selle elujõulistele rannaküladele

ja saartele.

Põle Läänemere kultuuri mineviku ja

tuleviku rikkusele.

Põle ajaloolisele ühtekuuluvusele

ning vastutusele Läänemere tuleviku eest!“

Muinastulede öö autor Birgitta Bröckl