VIDEO | Maarahvas kriitiline: no küll seekord lubavad! Muudkui lubavad!

„Muudkui lubavad, aina lubavad,“ iseloomustas Läti piiri ääres elav proua tänavust kampaaniat. Ise ta tegi valiku inimese kasuks, kes „lubas kõige paremini“.

Seda, et lubatud on isegi üleliia palju, leiab enamik ajakirjanikuga vestelnuist.

„Valik oli ikka raske,“ märkis üks keskeas valija. „Polegi nagu kedagi valida!“

Palju arutatakse omavahel võimaliku tulemuse üle, kuid midagi selget ei näi õhus olevat. EKRE pooldajad loodavad päris avalikult, et ehk läheb nii hästi, et tuleb üle 20 koha, aga päris kindlad pole nemadki, sest teistel näib nii hästi minevat.

„Valisin reformi, sest olen pensionär ja nemad lubasid kõige rohkem,“ rääkis kuuekümnendates mees. „Aga ega neidki uskuda ei tea.“

„Ah, eks tuleb rida uusi ministreid, kes on jälle enne läinud, kui jõuad nende nimedki selgeks saada,“ arvas üks proua.

Paljud on vaadanud laupäevaõhtust peaministrikandidaatide debatti.

Positiivseid kommentaare saab Kristina Kallas, kuid üldiselt rehmatakse käega – lubavad ja nääklevad, midagi uut vaevalt tulemas on.

„Aga jääme siis ootame, mis sellest välja tuleb,“ ohkas noorem proua, kui oli sedeli kasti libistanud.

Kõmsi kandis on valijad samuti kriitilised: "Kust see raha kõigi nende lubaduste täitmiseks tuleb?". Vaata videost, kas ja kui rahul sealsed inimesed eluga on: