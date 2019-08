VIDEO | Mis tuleb kaasa võtta laupäeva hommikul startivale ERNA matkale?

Esiteks on ERNA-l olemas kohustuslik nimekiri, kuhu hulka kuuluvad esmaabitarbed, kompass, vile, laetud akuga telefon, pealamp ja kõige tähtsam, vesi.

Väga oluline on korralik toitumine. Sellega võiks lausa alustada eelmisel päeval korralikult ja regulaarselt süües. Eelmisel päevad saadud energiast alustad uuel päeval matka. Kaasa võtan samuti erinevaid batoone, et kõht tühjaks ei läheks. Lisaks veel üks korralik matkatoit, et saada vähemalt korra päevas suurema kaloraažiga kõhutäis.

Samuti on oluline riietus. Liikudes ei tohi olla palav ega ka külm. Eelkõige on oluline mugavus nii riiete kui ka jalanõude osas. Mida rohkem oled enne neid jalanõusid kandud, seda parem. Olulised on ka matkasokid, sest need hoiavad jalgu hõõrdumise eest.