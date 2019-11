VIDEO | Müstiline Läänemaa – vägev Jalukse hiis ja muistsete eestlaste pelgupaik

Praeguseks suletud kauplusehoone taga on pelgupaik, mida muistsed eestlased kasutasid peamiselt ohu korral ajutiselt elamiseks.

Kultuurimälestiste register märgib, et Jalukse pelgupaik asub suhteliselt tasasel maal ja see on ringikujuline madal (5 m laiuse ja 0,5 m kõrguse) valliga piiratud ala (vaata pelgupaika video lõpuosas). Selle ala läbimõõt on seestpoolt olnud 30-35 m.

Kuna suurem osa pelgupaigast ja seda ümbritsenud vallist on maaparanduse käigus hävinud, saab selle endist välimust vaid umbkaudselt ette kujutada.

Varasema kirjelduse kohaselt on valli piiranud kraav, piiratud alal on asunud kaev. Praegu õiget kraavi märgata ei ole, üksnes madalam ala.

Nüüd lõikab põhja-lõunasuunaline (8 m laiune ja 2,5 m sügavune) magistraalkraav endise pelgupaiga ala pooleks. Kraavist ammutatud pinnas on kuhjatud selle läänekaldale, moodustades seal 3 m laiuse tee.

Kraavist ida pool laiub aga tasandatud põllumaa. Kõige selle tõttu on säilinud vaid pelgupaika lääne poolt ümbritsenud valli osa (1/3-2/5 kogu algsest vallist) ning läänepoolne osa kunagisest pelgupaiga õuest.

Kunagist kaevukohta läbib ilmselt praegu kraav, täiesti on hävinud pelgupaiga idapoolne osa. Pelgupaiga säilinud osal, magistraalkraavist läänes, kasvab lepavõsa. Muistisena on see koht halvasti säilinud.

Muistise kohta arvatakse, see võib olla ka varase rauaaja linnus. Pelgupaiga ajaline kuuluvus on ebaselge, aga oletavalt on see pärit esimese aastatuhande esimesest poolest.

Mis on pelgupaik?