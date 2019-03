VIDEO | Püssi nähakse ka uutel tulijatel võimalusi

Püssi linnas, kus kunagi elas enam kui 3000 inimest ja õilmitses kuulus puitlaastplaatide kombinaat, on täna valijaid veidi üle 500. Umbes pooled neist olid Maalehe külaskäigu ajaks ka valinud.

Kuigi Ida-Virumaad peetakse Keskerakonna kantsiks, tundis Maaleht tänaval huvi selle vastu, kas ehk on Ida-Virus võimalust ka näiteks EKRE-l, mis eelmistel valimistel kogus 1068 ehk 3,1% häältest.

Eriti huvitavaks teeb küsimuse asjaolu, et EKRE võõristus võõraste vastu on ju üldtuntud. Ida-Virumaa elanikest on aga paljud ju ultrarahvuslaste jaoks võõramaa, et mitte öelda vene, ukraina ja valgevene taustaga.

Arvamusi oli mitmesuguseid, palju oli ka üldse arvamisest keeldujaid.

Abielupaar Aili ja Raivo Rajasalu aga rõhutasid, et ikka tuleb hääl anda tuntud tegijaile. Kui sellest muud kasu pole, siis vähemasti tead, kellega tegematajäetu pärast pragada.