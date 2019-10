VIDEO | Saaremaal tähistati kümnendat naiste ühisjahti

Kokkutulnute seas olid paar vana tegijat, kes kõigil kümnel aastal koos metsas käinud, kui ka noori naiskütte, kes alles hiljuti jahitunnistused saanud. Kõiki neid aga ühendab soov tulla kokku vähemalt kord aastas, et veeta metsas kvaliteetaega ning täita riigi poolt määratud küttimiskohustus.

Nädalavahetusel tulid naised oma juurte juurde tagasi. Vihmasest ilmast hoolimata oli Mändjalasse kokku tulnud üle 70 küti, nende hulgas ka mehed, kes ajajateks pandi. Samuti on tore tõdeda, et kaks naisküttide seltsi said lõpuks kokku ning loodame, et see traditsioon ka nii jätkub.

Jahi avas Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse liige Mati Tang. Sütitava kõne pidas ka EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja Orissaare jahiseltsi naiskütt ja jahijuhataja Külli Klooster.

Esimene ajujaht toimus Laugi ja Kuressaare jahipiirkonnas, kus naiskütt Sirje Lagle küttis oma esimese hirve. Samuti nähti liikumas nii metssigu kui ka metskitsi. Teist aju peeti Salme jahipiirkonnas, kus näha oli mitmeid hirvekarjasid. Ajust lipsasid läbi ka kitsed. Naiskütt Aili Pärtelil õnnestus esimest korda küttida hirvelehm.

Ühisjaht lõpetati Salme jahiseltsi majas, kus austati ulukeid. Seejärel jätkus ühisüritus Saaremaa hotellis, kus toimus pidulik lõpetamine kohaliku ansambli Ränk saatel. Jahikuningannaks tituleeriti Aili Pärtel.

Naistejahi traditsioonile panid aluse kaks jahimeest. Idee käis välja Muhu jahiseltsi esimees Heinart Laaneväli ja selle aitas ellu viia Laimjala jahiseltsi esimees Vilmar Rei. EJS kuulutas välja esimese naiste ühisjahi ”Jahis ainult naised”, mis toimus 2010. aastal. Muhus ja Laimjala jahimaadel. Kütiliinis olid peamiselt naised, ajus aga mehed ja koerad.