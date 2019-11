VIDEO | Vaata otseülekannet mahepõllumajanduse juubelikonverentsilt

1989. aastal loodi Eesti Biodünaamika Ühing, mille algatusel käivitati mahepõllumajanduse kontrollsüsteem ja põllumeeste väljaõpe. Praegu majandatakse mahepõllumajanduslikult juba rohkem kui 200 000 hektaril, see on üle viiendiku kogu põllumajandusmaast. Mahetootjaid on üle 2000. Mahetootjad ja -töötlejad pakuvad järjest suuremas mahus ja valikus toodangut nii koduturule kui ka ekspordiks.

„Eesti on kolme aastakümnega jõudnud tasemele, kus oleme oma mahemaa osakaalult Euroopa Liidus Austria järel teisel kohal. Hea meel on tõdeda, et ka tarbijate teadlikkus ja nõudlus mahetoidu järele järjest kasvavad,“ ütles Merit Mikk Mahepõllumajanduse Koostöökogust. „Arvestades seda, et mahepõllumajandus panustab olulisel määral jätkusuutliku arengu eesmärkidesse, on arvata, et mahepõllumajanduse kiire areng jätkub. Samas tuleb seada uusi eesmärke, nt võiks 10 aasta perspektiivis koolides-lasteaedades pakutav toit olla valdavalt mahetoodang,“ tõdes Merit Mikk.

Juubelikonverentsil heidame pilgu mahepõllumajanduse algusaegadesse, kus sõna saavad selle aja tegijad ja maheliikumise käivitajad. Praegusest seisust räägivad nii mahepõllumajandustootjad kui ka -töötlejad oma kogemuste põhjal. Vaatame ka tulevikku – aruteluringis mahepõllumajanduse suundumustest ja rollist kestliku arengu seisukohalt osalevad mahevaldkonna arendajad era- ja riigisektorist.

Konverentsi korraldab Mahepõllumajanduse Koostöökogu koostöös Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse ja EMÜ Mahekeskusega.

Konverentsi kava