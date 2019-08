VIDEO | Valgat külastanud karudest Poljast ja Prošast üks läks tõenäoliselt Lätti

Läti Jahimeeste Seltsi esindaja Linda Dombrovska sõnul võivad kahel videol ringi liikuda erinevad isendid, kirjutab Eesti Jahimeeste Selts.

„Esimesel juhul filmiti looma Valga lähistel ja teisel Rūjiena külje all,” ütles Dombrovska. „Nende vahemaa on mitmed kümned kilomeetrid,” lisas ta.

30. juulil saatis Eestis, enda sõnul Valgast kümnekonna kilomeetri kaugusel karuga kohtunud Jānis Läti Jahimeeste Seltsile video, kus mesikäpp kondas metsas haagissuvila juures.

1. augustil aga filmis üks metsatöötaja Lätis Rūjiena (Ruhja) lähistel looduses karu, kellel oli samuti kõrvamärgis küljes. Suure tõenäosusega on tegemist Valgas külas käinud Vene karudega.

Mõlemal juhul on videost näha, et loomadel on kõrvas märgised. See annab alust eeldada, et tegemist võib olla Polja ja Prošaga. Videotest ei ole täpselt võimalik kindlaks teha kõrvamärgisel kujutatud numbrit, mis kinnitaks infot, et tegu oli Pihkva oblastis lahti lastud karudega.

Möödunud nädalal andis keskkonnaamet teada, et karusid ei kütita.

“Ametile teadaolevalt on Venemaal hakatud ette valmistama dokumentatsiooni loomade sinna tagasi viimiseks. Ajutiselt on Venemaal pääste- ja rehabilitatsioonikeskuses üles kasvatatud Poljale ja Prošale nõustunud varjupaika pakkuma Tallinna Loomaaed,” kirjutas keskkonnaamet pressiteates.

Lätis on karujaht keelatud, kuna nende arv on seal väga väike.