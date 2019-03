VIDEOTUUR | Tartu turuhoone on üle pika aja müüjatest pungil

Heli Raamets Ajakirjanik (Tartu toimetus) Argo Ingver Foto- ja videoreporter RUS

Kui pärast remonti on seaga turuhoone olnud hädas väheneva müüjate ja ostjate arvuga, siis vastlapäeva puhul on turuhoone tavatult rahvarohke – oma kaupa on tulnud pakkuma üle 35 toidutootja Lõuna-Eestist.