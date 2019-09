Viie-euroste pangaautomaatidest kadumise teema jõuab riigikogusse arutelule

Loodan, et arutelu leiab aset lähiajal ja sealt koorub välja ka positiivne lahendus. Kas seda on muidugi võimalik ellu rakendada panganduses, on muidugi murekoht. Minu jaoks on ainuõige lahendus, et pangaautomaatidest ei ole tõrjutud viieeurosed, pigem ei pea saama näiteks 20-euroseid.”

EKREsse kuuluv Tiit Kala, kes on rahanduskomisjoni liige teatas probleemi kohta: „Pean seda kindlasti nii maa- kui linnainimeste suureks mureks. Tõstatan küsimuse rahanduskomisjonis.”

Neljandik viiesteta



Läinud nädalal Maalehes paber- ja võrguväljaandes tõstatatud viie-euroste kättesaadavuse teema artikleid on loetud kümneid tuhandeid ja kommenteeritud mitmeid sadu kordi.

Paljusid ja eriti just maaelanikke eluliselt häiriva probleemi faktoloogia on järgmine: Swedbankil on kokku 387 sularahaautomaati, millest 281 väljastab viie-euroseid ja 106 ei väljasta. SEB pangal on SEB 234 automaati, millest 181 väljastab viie-euroseid 53 ei väljasta.

Seega on kahel Eesti suurima turuosaga pangal 621 sularahaautomaati, millest 159 ei väljasta viie-euroseid, mis teeb kokkuvõttena, et viie-euroseid pole pidevalt saada Eesti suurpankade umbes neljandikus sularahaautomaadis.

Ja veel. Eestis on ligi 780 toidupoodi või tanklat, kus väljastatakse sularaha, ka viie-euroseid. Raha saamiseks tuleb teha kohustuslik eurone ost, millele lisandub teenustasu ulatudes 69 sendini. See võib ühe viie-eurose väljastamise hinnaks tarbijale teha ju 1,69 eurot.

Kas selline olukord on normaalne ja tarbijate huve kaitsev või pigem eirav, kõlab Maalehe tõstatatud küsimus.