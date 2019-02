“Tahan A1000 poed täita Eesti väiketalunike juurikatega nii, et ostja saaks omamaist kaupa ja teaks, kus talus see kasvanud on,” sõnab kaupmees Einar Visnapuu. Ta on eelkõige tuntud Alko 1000 nimega alkoholipoodide käimapanija Eesti–Läti piiril. Vähem teatakse tema A1000 marketeid, niinimetatud “toredate hindadega toidupoode” Tartus, Valgas, Võrus ja Viljandis.