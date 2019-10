Viis meelespead: kuidas toimida sõiduki ja metslooma kokkupõrke järel

Üha rohkem luuakse ennetavaid meetmeid selleks, et sõidukite ja loomade õnnetused väheneksid. Teede äärde rajatakse piirdeaiad ning metsloomadele sillad, kuid kasutatakse ka vastavaid liiklusmärke.

Näiteks Tallinn-Pärnu maanteel kasutatakse muutuva teabega hoiatust, mida näidatakse kõige aktiivsemal liikumisperioodil hilisõhtust kuni varahommikuni. Maanteeameti andmetel põhjustab inimvigastustega õnnetusi enamjaolt põder (52,4%), seejärel metskits ja -siga.

Viis meelespead, millega arvestada, kui põrkad kokku loomaga

1. Teel vigastatud ja hukkunud loomadest tuleks teavitada Keskkonnainspektsiooni helistades valvetelefonile 1313.

2. Oluline on tagada enda ja teiste liiklejate ohutus. Peatudes lülita sisse ohutuled ja kasuta ohukolmnurka, et Sinu sõiduk oleks kaasliiklejatele näha.

3. Kui õnnetuses saab keegi viga, tuleb viivitamatult helistada 112 ja abi kutsuda.

4. Kui õnnetuses vigastatuid ei ole ning õnnetuse asjaolud on fikseeritud (näiteks sündmuskohta on pildistatud, politseid teavitatud jne), võib sõidukiga sündmuskohast lahkuda olles veendunud liiklemine on ohutu.

5. Kindlustusandjat tuleks teavitada esimesel võimalusel.

Allikas: IIZI kindlustus