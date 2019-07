“Enne esimest saadet ütlesin mõnele oma tuttavale, et kui keegi tõesti ei helista, siis helistage ise ja küsige ükskõik mida!

Mured lõppesid kohe, kui dr Vassiljevi saade algas. Stuudiotelefon oli kogu aeg punane, ja nii on siiamaani.

Kannatlikkust õppis dr Vassiljev enda sõnul polikliinikuaastatel.

“Inimene tuleb, muudkui räägib, ja mina noogutan. Seda eakal patsiendil ju vaja ongi, et ta ära kuulataks. Poliitikud on ka harjunud noogutama. Kas tead, mis on mu lemmikküsimus selles saates?”

Mina ei tea.