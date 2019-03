Vilsandi saare elanikud soovivad kopteriühendust

Kuigi tähtajatu lennuloa väljastamine helikopterireisideks on päevakorral olnud juba mõnda aega, muutis talvine ilmastik selle taas aktuaalseks. Jaanuari alguses tekkis olukord, kus kaatriga ei olnud enam võimalik Vilsandiga ühendust pidada ja mootorsaaniga veel ei saanud reise korraldada, kirjutab Saarte Hääl.

Vilsandil kehtivad lennupiirangud, sest seal elavad ja sigivad müra suhtes tundlikud kaitsealused liigid ning koonduvad ja peatuvad rändliigid.

Siiski loodab Vilsandi kogukond, et lennupiiranguid käsitlev määrus läheb muutmisele. Saareelanikud on pöördunud ka Saaremaa vallavalitsuse poole, et see taotleks lennuametilt Vilsandiga ühenduse pidamiseks tähtajatu lennuloa.