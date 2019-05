Virumaa suur suvi algab nädalavahetusel Jäneda aia- ja lillepäevadega

Kuigi Pullitalliteater alustab hooaega alles enne jaanipäeva, on juba nüüd Musta Täku tallis müügil piletid Jaan Tätte teatritükile „Õnnelik tund“, mille esietendus toimub 21. juunil.

Koos aia- ja lillepäevadega algab Musta Täku talli ülakorrusel asuva käsitöökeskuse uus hooaeg. Sealt saab nii osta kui ka vaadata ehedat kodumaist käsitööd: kudumeid, sepiseid, keraamikat, vaipu, aga ka käsitöölõngu. Samas on vaadata ja ka võimalik kaasa osta Ain Palosoni suureformaadilisi loodusfotosid. Ürituste ajal on huvilistel võimalik osaleda õpitubades, kus käsitöömeistrid on valmis näitama töövõtteid ja andma juhatust ning õpetust. Seekord näitavad käsitöömeistrid niplipitsi ja kangastelgedele vajalike puidust tarvikute tegemist. Käsitöökeskus on avatud kuni sügislaadani neljapäevast pühapäevani kell 11-18.

