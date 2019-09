Virumaal hakatakse puurima: kas tõesti on seal rikkalikud rauamaagi varud?

Geoloogide ringkondades on ligi kaheksakümmend aastat liikunud unistus teada saada, kas Jõhvi kandis 700 meetri sügavusel on tõesti sama head ja suured rauamaagi varud kui need, mis Rootsile rikkuse toonud. Nüüd, tänu riikliku geoloogiateenistuse olemasolule, hakkame jõudma kahe 700 meetri sügavuse puurauguni Jõhvi piirkonnas ja üheni Uljastel. Hanked on käimas.

Kui kavandatu korda läheb, teame kevadel hoopis paremini, kas Eestis võiks olla edasi uurimise ja kaugema kaevamise väärset rauamaaki või hoopis vaske, tsinki, muid metalle.