Võrumaa kortermaja kaotas tormiga katuse, kuna sel polnud sarikakinnitusi

Kuulmaks, miks katus järele andis ning mis saab 1960. aastal valminud majast ja selle elanikest edasi, helistasime külaelanikule ja Võru vallavolikogu liikmele Aivar Rosenbergile, kes on korraldanud õnnetusejärgseid töid.

“Katus lendas minema, sest kui see nõukogude ajal ehitati, ei oldud pandud sarikakinnitusi. See tüüblitega kinnitatud vöölatt ei peagi katust kinni. Sarikakinnitusi, mis oleksid pidanud olema ankurdatud paneelide külge, ei olnudki tehtud,” selgitab Rosenberg.

“Uus ehitaja ka ei pööranud sellele tähelepanu, tema pani [mullu] eterniidi ja kile. Võib-olla ka kile sai natuke saatuslikuks. Siin ei teki mitte tuule alla võtmine, vaid vaakum, lennukitiiva efekt. Karkass oli paigatud, see ei olnud täitsa vana. Sarikad olid kõik vanad, nagu need peaaegu 60 aastat on olnud. Korstnad vahetati välja natuke varem kui eterniit.”

Katus lendas minema pea ühes tükis. Foto: Argo Ingver

Laupäeval paigaldatakse katusele valla kulul ajutine koormakate, ent millal võiksid taastamistööd käima minna, on veel vara öelda.

“Päeva pealt ei leia ehitusfirmat, kõigil on ju tööd praegu hästi palju. Pole kuskilt niimoodi võtta pädevat ehitajat, kes asja lõpuks ka ära ehitaks,” ütleb Rosenberg.

Ta rääkis, et majaelanikud on kõik ümber paigutatud. Ühtedele noortele pakkus vald sotsiaalkorterit, teine kolis enda pooleliolevasse majja, ülejäänud leidsid koha lähedaste juures. Maja koliti asjadest suuremas osas tühjaks.

Valla poolt hindas kahjusid ehitusekspert.

“Tema esialgne hinnang oli, et paneelid on varisemisohtlikud ja need tuleb välja vahetada. Maja suhtes avaldas ta arvamust, mida veel kirjalikult vormistab, et võib siiski renoveerida, kahjustused pole nii suured,” ütles Rosenberg.