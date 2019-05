Võrumaa metsamehed usaldavad naabrit ega pelga ühiselt tegutseda

See, et Lõuna-Eestis on metsaühistud ühed liikmerohkemad ja toimekamad, näitab ilmekalt, et ühistegevust sealmail ei peljata ning naabrimeest pigem usaldatakse, kui tahetakse talle igal võimalusel jalga taha panna.

Võrumaa metsaühistu tähistas tänavu on 23. asutamisaastapäeva, sest just 30. jaanuaril 1996. aastal alustasid esimesed metsaomanikud sealkandis ühist tegevust. Alguses muidugi peamiselt ainult klubilise tegevuse liinis, aga mida aeg edasi, seda asisemaks ja praktilisemaks see muutus.

„Inimesed on saanud aja jooksul teadlikumaks, naabrimehe või sugulase käest kuuldud positiivsed näited innustavad ja nii see metsaühistute edenemine siinmail toimub,” kirjeldab Võrumaa metsaühistu juht Erki Sok. „Ühistu tegevus on avatud, kõik saab n-ö lahtise jutuga läbi rääkida, nii et keegi ei jääks kõrvale või kellelgi ei jääks midagi hinge ussitama. Aeg on nii palju edasi arenenud, et – hea küll, omand omandiks, aga inimesed tahavad lihtsalt oma metsad korda teha. See aeg on möödas, kus esimene eelistus oli kõik maha võtta.”