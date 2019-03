Une üks kummalisi omadusi on see, et teadlaste seas pole üksmeelt, miks elusorganism magab. Lihtne on pakkuda triviaalset vastust: et puhata. Kuid miks on vaja puhata – kas see pole ometi ohtlik?

Eestlane on arvanud, et “uni ei anna uuta kuube, magamine maani särki”.