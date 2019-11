VTA juht Indrek Halliste kalaskandaalist: bakter ei ole hävitatud, kavandame järgmisi meetmeid

Kas pärast puhastust leidsite lis­teeriabakteri jälle Wooli tootmiskeskkonnast või oli see sissetoodud tooraines?

Me leidsime seda mõlemast.

Listeeriabakteri kohta tegelikult on olemas norm, mida ületada ei või, aga M.V.Wooli puhul te rakendate nulltolerantsi?

See nullmäär on kehtestatud ikkagi selge mõttega. Tegu on suure puhangutüvega, mis leiti ka Euroopast. Meie seisukoht oli, et ohtude ennetamiseks peame reageerima ja kehtestasime vastava meetmena nulltolerantsi.

Kas endine maaeluminister Mart Järvik teie hinnangul üritas mõjutada VTA tööd ja otsuseid ebaseaduslikult või ebakohaselt?

Poliitikaanalüüs ei ole minu kõige tugevam külg.