VTA peadirektor Indrek Halliste: Mart Järvik meie tööd mõjutanud ei ole

VTA teeb koostööd kõigi osapooltega ning edastab andmeid vastavalt seadustele. Riigiasutusena peame täpsust ja koostööd enda usaldusväärsuse aluseks. Me mõistame, et värskelt ametisse astunud ministritega võib tekkida olukordi, kus nad alati ei pruugi olla kursis kõigi teemadega, uued nõunikud pole samuti endale kõiki teemasid selgeks teinud, kuid ma võin kinnitada, et midagi me pole enda teada hoidnud, kõik küsimused on saanud meiepoolsed vastused. Hetkel oleme aru saanud, et ka ministeeriumi poolt on rahulolu koostööga kasvanud.

Kas Mart Järvik püüdis omalt poolt mõjutada VTA kontrolle listeeriabakteri tuvastamisel M.V.Wooli tehastes?

Meie tugev külg ei ole poliitika-analüüs. Usume alati parimat ning hetkel on meie koostöö ministeeriumiga hea. Oleme vastanud kõigile küsimustele, mis on antud teemaga ülesse kerkinud. Meile on oluline, et oleks tagatud ohutu toit Eestis.