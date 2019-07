Aasta põllumehe kandidaat, Eestimaa parim talu alustas ühe lehmaga

Aasta põllumehe konkursi žürii jõudis Märjamaa valda Loodna külla Vainu tallu kolmapäeva pärastlõunal. Parima talu seinamärk on aukohal talumaja ukse kõrval ja pererahvas võtab külalised kenasti vastu.

Vainu talu pererahvas Dagmar ja Endel Lindre on aastatega rajanud eeskujuliku talumajapidamise, tõestades peretalude elujõudu. Nii nad pälvisidki Talupidajate Keskliidult kõrge tunnustuse „Parim talu 2018“ eelmisel aastal. Aasta põllumehe konkursile esitas Vainu talu pererahva – Dagnar ja Endel Lindre – kandideerima Maaleht, kuna maamajanduses on väga oluline, et säiliksid peretalud ja talupidamine jätkuks põlvest põlve.

Ema Dagmar ja isa Endel on mõlemad FIE-d, osa talutegevustest on jagatud täiskasvanud lastele. Pere peab koos laste firmadega üle 400 lihaveise ja maad haritakse 600-700 hektarit.

Lindre talupere on aastakümnetega kõigist raskustest läbi murdnud ja tänaseni pinnal püsinud.

„Me suutsime soetada masinaid ja traktoreid, et maad harida, muidu poleks olnud võimalik laieneda,“ tõi esile perenaine.

„Ellu on aidanud jääda mitmekesisus,“ lisas peremees. Siin talus on peetud lehmi ja kasvatatud sigu. Viimasel ajal on neist loobutud. Nüüd on tulu toonud teraviljakasvatus ja lihaveised.