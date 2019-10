Aasta põllumehe konverents | Keskkonnahoid on tuleviku põllumajanduse võtmesõna

„Eesti põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Palju on investeeritud uutesse tehnoloogiatesse, mis aitavad toota säästlikumalt ja keskkonda vähem koormavalt. Põllumajanduse senised arengud ja panus keskkonnakaitsesse lubavad ka tulevikus toota meile puhast ja kvaliteetset eesti toitu,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul paistame Euroopa üldises kontekstis silma selle poolest, et meil kasutatakse tunduvalt vähem keemilisi taimekaitsevahendeid, valdaval osal põllumaast majandatakse baastasemest kõrgemaid keskkonnanõudeid arvestades või lausa mahetootmise põhimõtteid järgides. Põllumajandusuuringute Keskuse poolt hiljuti läbi viidud uuring näitab, et heaperemehelikult on kasutatud ka meie mulda ning huumushorisondi tüsedus Eestis on kasvanud.

„Vaatamata sellele muutuvad keskkonnanõuded üha karmimaks ning kliimapoliitika toob meie põllumajandus- ja toidutootmisele uusi väljakutseid. Oluline on mõista, et tootmine saab olla kestlik vaid juhul, kui see on ka majanduslikult tulutoov. Tootmise võimaluste ja keskkonnakaitse vahel tuleb leida mõistlik tasakaal. Kui toodangu eest saadav turuhind ei suuda katta tootmiseks tehtud kulusid, siis on mitmesugustel toetustel – nii otse-, keskkonna- kui investeeringutoetustel – ühiskonna kasvavate ootuste ja nõudmiste täitmisel kriitiline roll,“ rõhutas ta.