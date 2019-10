Aasta põllumehe tiitli pälvis Indrek Klammer Lääne-Virumaalt

Aasta põllumehe tiitliga pälvis Indrek Klammer ajaloolise „Külvaja” kuju koopia. Loe siit ka aasta põllumehe konverentsi blogi.

Aasta põllumees 2019 Indrek Klammer



* Lääne-Virumaa.

* Voore Farmi OÜ.

* Maad haritakse 3800 ha, sellest omandis 2700 ha.

* Teraviljakasvatus 2300 ha-l, keskmine saagikus 6–7 t/ha. Söödatootmine 900 ha-l.

* Neli tütarettevõtet:

* OÜs Voore Mõis piimakari 700, piimatoodang 11 000 kg lehma kohta aastas; OÜs Kupna Mõis 3000 siga; OÜs Kulina Mõis lihatööstus ja kauplused; OÜs Küti Mõis lihaveisekasvatus.

* Voore Farm Teenuste OÜ masinapark pakub uusima tehnoloogiaga põllumajanduslikke teenuseid üle Eesti.

* 70 töötajat.

Foto: Sven Arbet

Alustas Raja talus



Indrek Klammer on viiendat põlve põllumees Raja talus Voore külas, kus tema esivanemad on pidanud talu juba Põhjasõja lõpust peale. Nii on tema tegemistes ka suur annus missioonitunnet hoida esiisade maal ajaloolist järjepidevust.

Mastaapne ettevõtmine on tulnud vähehaaval paarikümne aasta jooksul. 1982. aastal lõpetas ta EPA elektriinseneri diplomiga ja alustas pärast sõjaväeteenistust tööd majandis pea­energeetikuna. 1989. aastal sai ta vanaisa talu ja maad tagasi ning asus talupidamist üles ehitama. 1993. aastal erastas ta endisest Vinni sovhoosist Voore seafarmi 110 ha maakasutusõigusega ning asutati OÜ Voore Farm.

“Saime maad juurde, aga esimesel talvel sai raha otsa. Tuli laenu võtta,” meenutas põllumees. Kogu suurfirma laienemine ongi toimunud laenude abiga.

“Nüüdseks oleme väga palju laienenud, aga kõik sai alguse heast meeskonnast,” meenutas Indrek Klammer. 2000. aastal osteti juurde piimafarm ja töökojakompleks. 2005. aastal ehitati piimakarjale uus farm, osteti veel loomi juurde. 2002. aastal soetati juurde sigalaid ja alustati 11 aastat kestnud koostööd Eksekoga.

Uusim tehnoloogia põldudel

Indrek Klammer on tippjuht, kes heade juhiomaduste ja diplomaatiliste oskustega on suutnud kogu suurettevõtte hea meeskonnatööna toimima panna. Tema abikaasa Tiina töötab Voore Farmis juhiabina, olles mehele parim abiline kõigis ettevõtmistes. Pere on üles kasvatanud kolm last. Üks tütar töötab arstina, teine keelespetsialistina. Poeg Henrik omandas sel aastal maaülikoolis magistrikraadi ja on osa isa ettevõtmisi üle võtnud.

“Tootmisharudest on meie jaoks kõige tähtsam põlluharimine – teravilja- ja taimekasvatus, mis käib peaettevõtte Voore Farm all,” selgitas Voore Farmi juhataja. “Tehnoloogiast on meil parim valik maailmas saadaolevast. Mitmed masinad on ainueksemplarid Eestis ja mõni ka Euroopas, näiteks viljakoristusel on heedrite laius 12 meetrit.”

Masinaparki juhib poeg Henrik OÜ Voore Farmi Tee­nused kaudu ja sellega pakutakse teenust üle Eesti. 2300 ha-l kasvatatakse teravilja, ligi tuhandel söödakultuure. Põlde haritakse uudsete agrotehniliste võtetega ja saagid on korralikud: rukist saadi tänavu keskmiselt 6,8 t/ha, talinisu üle 6 t/ha, otra üle 5 t/ha ja talirapsi 4,3 t/ha.

Kõigis Klammeri ettevõtetes pakutakse noortele häid töötingimusi. Kui millegi peale nuriseda, siis põllumehe hinnangul liigse bürokraatia üle: “Selle asemel, et seada ülirangeid nõudeid ja kitsendusi kohalikele põllumeestele, võiks rohkem kontrollida imporditud toitu ja leida ametkondadega koostöös võimalusi Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkuse nimel.”

Foto: Sven Arbet

Laia silmaringiga ettevõtja

Kalev Jaanson, Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse konsulent



Indrek Klammer on väga oma tööle pühendunud, laia silmaringiga ambitsioonikas ettevõtja ja juht. Tal on oma alal kogemust juba üle 25 aasta. Indrek on suutnud oma elu jooksul luua mitmeid jätkuvalt edukaid ettevõtteid, pakkudes sealhulgas püsivat tööd paljudele noortele, mis omakorda on aidanud tuua noori peresid tagasi maale. Ta julgeb vastu võtta suuri otsuseid ja riske, mis ongi eduka ettevõtluse aluseks.