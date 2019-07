Ebaveres muhedat mett vurritav mees kandideerib aasta põllumeheks

Aasta põllumehe konkursi žürii jõudis õhtupoolikul Lääne-Virumaale. Sõitsime kohe Ebavere külla, OÜ Muhe Mesi keskusesse, et näha, millega tegeleb aasta põllumehe konkursile esitatud ettevõtja Mart Kullamaa.

Mart Kullamaa rajas koos oma mõttekaaslastega osaühingu Muhe Mesi, kus mesilaste korjelalad on kanarbikuses Väike-Maarja looduses ja meesõpradele vurritatakse igal aastal Ebavere tootmiskeskuses ligi 30 tonni mett.

Hakkaja noor mees Mart Kullamaa ostis ära kunagise Väike-Maarja kolhoosi söökla ja rajas sinna kaasaegse meekeskuse. Selles meekeskuses on nii logistikakeskus, tööstuslik mee vurritamisliin, pakkeruumid kui laohoone.

„Siin hoones ladustame mett ja kärgi, vurritame mett. Siin on ka logistikakeskus. See on mikroettevõtte, meil on hetkel 6 töötajat,“ selgitas Mart Kullamaa.