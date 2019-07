Jaanihanso talu peremees: lagunev hoone rikkus mu vaate, ostsin selle ära ja rajasin siidritööstuse

Jaanihanso OÜ juhataja Alvar Roosimaa tegutseb Pärnumaal Kaelase külas juba aastaid ja valmistab siidrit ainult Eesti õuntest kohapeal pressitud mahlast.

Aasta põllumehe žürii jõudis Jaanihanso OÜ siidrimajja keskpäeval.

Ettevõtja selgitas, et toodete bränd Jaanihanso on võetud talu järgi, mille ta ostis Kaelase külas maakoduks juba 2000. aastal, et pealinnas elaval perel oleks, kus suvitada.

Roosimaa meenutas, et algul hakkas ta talus vaikselt nokitsema, remonti tegema, maad oli 2 hektarit. Alles 2013. aastal tuli mõte hakata maaettevõtlust arendama.

Kuna tema talumajast paarisaja meetri kaugusel olid lagunevad kunagise kolhoosi remonditöökoda ja masinahoidla, ostis ta need ära.

„Need hooned rikkusid mul taluaknast vaate,“ meenutab peremees ettevõtluse algusaegu. Nüüd on Roosimaa hooned renoveerinud ja neisse nii siidritööstuse kui toodete degusteerimiseks ja turistide vastuvõtuks avara siidrimaja rajanud.

Konkursile kandideerima esitas Alvar Roosimaa Eesti Aiandusliit.

„Meie hinnangul on tegemist väärika, kaasaegse ettevõtja ja ettevõttega, kes on alustanud nullist maaelu ja maaettevõtlusega ning ehitanud 15 aastaga üles muljetavaldava pereettevõtte alates tooraine tootmisest kuni väärindamiseni,“ teatas Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin. Strastin selgitas, et Jaanihanso on hea näide ühest aiandusettevõttest, mis tegeleb puuvilja – ja marjakasvatusega.

„Jaanihanso OÜs on tootmine, töötlemine, väärindamine ja edukas toodete müük. Eestis teist sarnast ettevõtet pole,“ selgitas Strastin, miks Aiandusliit otsustas Alvar Roosimaa konkursile esitada.