Loe blogi ja vaata siit aasta põllumehe konverentsi otseülekannet!

Aasta põllumees 2019

Mis ootab põllumajanduspoliitikat ees keskkonna vallas?Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik tutvustas ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2020-2027 keskkonnamõõdet. Strateegiakava juhtkomisjonis on üle 30 partneri. Võimalike toetusskeemide väljatöötamist alustatakse õige pea eri töörühmades.Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid jagunevad kolme plokki – majandus, keskkond ja sotsiaalne keskkond. Kolm üldeesmärki on:1. Toetada arukat, vastupidavat ja mitmekesist põllumajandussektorit, mis tagab toiduga kindlustatuse (majandus)2. Edendada keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ning panustada EL keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse (keskkond)3. Parandada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda (sotsiaalne).Üldised keskkonna- ja kliimameetmed ei erine palju praegustest, nende rakendamine on liikmesriikidele kohustuslik. Kinni makstakse saamata jäänud tulu ja lisakulud, samuti tulevikus esimese samba toetuste ehk ökokavade puhul. Siin on võimalik maksta täiendavat toetust, mis on praegune ühtne pindalatoetus.Kuna esimese samba toetused on keskkonnale suunatud, võimaldab see teha lühemaajalisi kohustusi kui senised 5- ja 7-aastased.Roheline arhitektuur on keskkonnameetmete pakett, mille vundamendi moodustavad tingimuslikud nõuded, need on tuleviku nõuetele vastavus. Selle peale tulevad kliima, keskkonna- ja ökokavad (I samba toetusskeemid) ja muud halduskohustused (II samba toetusskeemid).Tingimuslikkus koosneb kahest poolest, üks on head põllumajandus- ja keskkonnatingimused. Liikmesriik ise peab välja pakkuma oma vajadustele kõige paremini vastavad nõuded, näiteks praegu põhu põletamise keeld mullasüsiniku säilitamiseks. Teine pool on kohustusliku majandamise nõuded, mis on üle võetud EL-i direktiividest.Info läheb üles maaeluministeeriumi kodulehele ja teavet saab ka põllumeeste esindusorganisatsioonide kaudu. „Keskkonnategevused saab pöörata Eesti konkurentsieeliseks ja märksõnaks on siin mitmekesisus,” võttis Rannik teema kokku.

„Te olete teinud väga tubli tööd ja viinud Eesti põllumajanduse maailma tippu,” kiitis maaeluminister Mart Järvik põllumehi, lisades, et tänavu saadi rekordsaagid.Otsetoetused kasvavad, aga maaelutoetused vähenevad uuel perioodil, rääkis ta. Uue põllumajanduse ja kalanduse arengukava moto on - Eesti toit on hinnatud ja maal on hea elada.„Keskkond ja puhas loodus on tegelikult meie konkurentsieelis,” märkis minister. „Selles, et puhtas keskkonnas saab toota väga lihtsalt selliseid tooteid, mis on meie rahvale meelepärased ja lähevad ka ekspordiks, on meie edu aluseks täna ja tulevikus.”Vähemalt 40% ÜPP ja 30% teise samba vahenditest suuname keskkonna jaoks, rääkis ta tulevikust. „Soode taastamist ei hakka me ÜPP raames toetama, seda toetab keskonnaministeerium.”Oleme bioressurssidega hästi varustatud, kuid see ressurss tuleb hästi väärindada. Kutsume ellu biorafineerimisüksuste piloot- ja näidisprojektid, mille najal on tulevikus hea edasi liikuda.Eksporditurgudele peab toodang jõudma kõrge lisandväärtusega. Eestil on head eeldused toidukaupade ekspordiks. Kasvama peab meie töötlemise võimekus. Toimiv järelevalvesüsteem, ohutu toit, hea taimede ja loomade tervis on olulised.„Väga loodan, et suudame ministeeriumi poolt mõjutada ühistegevuse aktiviseerumist ja sellest saadavat kasu põllumehele,” ütles Järvik. „Me ei saa loota vaid heale ilmale, aga küll tuleb ka vanajumal siin appi.”Põllumajandussektor vajab hädasti juurde noori. See, et põlvkondade vahetus saaks toimuda valutult, on riigi ülesanne ja peame leidma, kuidas taluperedes seda soodsamalt läbi viia. Parandada tuleb noorte juurdepääsu maale ja kapitalile, jätkame noortalunike toetuse maksmist. Maal on tegelikult hea elada ja maaelu areng on ministeeriumi töötajatele väga oluline, kinnitas minister.

Eelmine maaeluminister, praegune riigikogu maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm alustas oma ministriks oleku aega meenutades, kui üks aasta uputas ja mullu oli 60 aasta kõige kuivem suvi. Valitsus leidis aga põllumeestele nii top-up'i kui ka põuakahjude maksmiseks raha.„Kui minister vahetus, vahetus ka kliima, nii et ideaalsemat aastat kui tänavu pole põllumehele olemas,” lisas ta. „Me oleme rikas riik ja põllumajandus on meie võimalus. Meil on tohutu pikk tee minna ja usun, et koos suudame kliimaneutraalsuse nõude ära täita.”Talle vastas praegune maaeluminister Mart Järvik: "Tarmo sidus hea ilma vanajumala ja uue ministriga. Siis peaks paluma, et see olukord kestab veel kaua, ehk on tõesti häid aastaid palju tulemas."

Roomet Sõrmus: Eestis kasutatakse maad heaperemehelikult„Eesti põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Palju on investeeritud uutesse tehnoloogiatesse, mis aitavad toota säästlikumalt ja keskkonda vähem koormavalt. Põllumajanduse senised arengud ja panus keskkonnakaitsesse lubavad ka tulevikus toota meile puhast ja kvaliteetset eesti toitu,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus konverentsi eel.Sõrmuse sõnul paistame Euroopa üldises kontekstis silma selle poolest, et meil kasutatakse tunduvalt vähem keemilisi taimekaitsevahendeid, valdaval osal põllumaast majandatakse baastasemest kõrgemaid keskkonnanõudeid arvestades või lausa mahetootmise põhimõtteid järgides. Põllumajandusuuringute Keskuse poolt hiljuti läbi viidud uuring näitab, et heaperemehelikult on kasutatud ka meie mulda ning huumushorisondi tüsedus Eestis on kasvanud.„Vaatamata sellele muutuvad keskkonnanõuded üha karmimaks ning kliimapoliitika toob meie põllumajandus- ja toidutootmisele uusi väljakutseid. Oluline on mõista, et tootmine saab olla kestlik vaid juhul, kui see on ka majanduslikult tulutoov. Tootmise võimaluste ja keskkonnakaitse vahel tuleb leida mõistlik tasakaal. Kui toodangu eest saadav turuhind ei suuda katta tootmiseks tehtud kulusid, siis on mitmesugustel toetustel – nii otse-, keskkonna- kui investeeringutoetustel – ühiskonna kasvavate ootuste ja nõudmiste täitmisel kriitiline roll,“ rõhutas ta.Koja juht tuletab aga meelde, et Eesti põllumehed majandavad täna tingimustes, kus Eesti põllumajandustoetused on siiani ühed madalamad Euroopa Liidus, lisaks sellele panevad riigieelarves kavandatud siseriiklike toetuste kärped meie toidutootjad täiendava majandusliku surve alla.

Konverentsi „Aasta Põllumees 2019“ ajakava10.30 Sissejuhatus ja tervitus – Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees; Andres Eilart, Maalehe peatoimetaja10.40 Tervitus – Tarmo Tamm, riigikogu maaelukomisjoni esimeesTuleviku põllumajanduspoliitika keskkonnamõõde10.45 Eesti rõhuasetused tuleviku põllumajanduspoliitikas – Mart Järvik, maaeluminister11.00 Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2020-2027 keskkonnamõõde – Katrin Rannik, Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhatajaSäästev taimekaitse tuleviku põllumajanduses11.30 Põllumehe vajadused ja väljakutsed taimede kaitsmisel – Olav Kreen, Rabaveere talu11.45 Taimekaitsevahendite turule lubamine ja järelevalve – Maris Raudsepp, Põllumajandusamet 12.15 Säästva taimekaitse strateegiad muutuvates oludes – Klaus Kunz, Kestlikkuse ja ärijuhtimise globaalne juht, Bayer Crop Science12.45 KohvipausPõllumajandustootmine keskkonna- ja kliimapoliitika raamides13.15 Keskkonna- ja kliimapoliitika lähiaja rõhuasetused – Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi asekantsler13.40 Eesti põllumehe keskkonnavaldkonna väljakutsed ja kohanemine muutustega – Aasta Põllumees 2018 Jaan Metsamaa, Metsaküla Piim juhatuse liige13.55 Paus14.00 „Aasta Põllumees 2019“ nominentide tutvustus – Maalehe ajakirjanik Silja Lättemäe14.40 Aasta Põllumees 2019 väljakuulutamine

Kuigi hääletus on nüüdseks lõppenud, saad siitkaudu mugavalt tutvuda kõigi Aasta põllumehe kandidaatidega.

Aasta põllumees 2019Maalehe ja Põllumajandus-Kaubanduskoja konkursile „Aasta põllumees 2019“ on maamajanduslikud organisatsioonid esitanud 9 väärikat kandidaati viiest maakonnast. Tiitlile konkureerivad nii mahe- kui tavatootjad Pärnumaalt ja Lääne-Virumaalt, samuti Valgamaalt, Tartumaalt ja Raplamaalt. Esindatud on piimatootmine ja teraviljakasvatus, samuti lihaveise- ja seakasvatus. Põllumehed konkureerivad ka kartulikasvatuse, mesinduse, õunakasvatuse ning õunasiidri tootmisega.Traditsiooniliselt antakse konkursi võitjale üle ajaloolise "Külvaja" kuju vähendatud koopia. Skulptor Ferdi Sannamehe 1927. aastal valminud pronksist skulptuuri "Külvaja" võitis 1928. aastal tollane Piistaoja talu peremees Theodor Pool kui Eesti parima talu omanik. Skulptuuri vähendatud koopia on modelleerinud skulptor Tiiu Kirsipuu.Kuju üleandmisega soovivad Maaleht ja Põllumajandus-Kaubanduskoda rõhutada ajaloolist järjepidevust maaharimise ja põllumajanduse edendamisel Eestimaal läbi sajandite."Aasta põllumehe 2019" valis konkursi žürii: Raul Rosenberg – žürii esimees (Maaelu Edendamise Sihtasutus), Illar Lemetti (Maaeluministeerium), Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste liit), Jaan Metsamaa (aasta põllumees 2018), Kalle Reiter (Eesti Aiandusliit), Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda), Andres Eilart (Maaleht), Silja Lättemäe (Maaleht) ja Milvi Aun (Keskkonnaamet), Kerli Ats (Eestimaa Talupidajate Keskliit) ja Kristi Lomp (AS Selver).

