Maaleht asub valima tänavust aasta põllumeest

Maalehe ja Põllumajandus-Kaubanduskoja traditsioonilise konkursi „Aasta põllumees” žürii on asunud tutvuma tänavuste väärikate kandidaatide ettevõtmistega.

Täna, teisipäeva varahommikul asus 12-liikmeline žürii teele, esimene peatuskoht on Valgamaal Tõrva vallas, kus žürii tutvub tänavuste parimate lihaveisekasvatajate – Tiina ja Ivo Tomsoni osaühinguga Vilsi OÜ. Tomsonid alustasid aberdiin anguse tõugu lihaveiste kasvatamisega seitse aastat tagasi. Praegu on karjas üle saja veise, maad kasutatakse üle 200 hektari ja tegutsetakse Vilsi Anguse kaubamärgi all.

Keskpäeval jõuame Tartumaale Vasula alevikku, kus tuntud seakasvataja Aare Kalson tegutseb nii seafarmides kui kureerib väikest lihatööstust ja mitut kauplust. Õhtupoolikul külastatakse Lääne-Virumaa ettevõtjaid. Tutvume Gustav Põldmaa kartuli-ja teraviljakasvatusega, samuti mesindusega OÜ-s Mahe Mesi, mida juhib Mart Kullamaa. Samuti külastame Voore farmi, kus oma valdusi ja erinevaid majandamisharusid tutvustab tuntud Lääne-Virumaa põllumees Indrek Klammer.

„Aasta põllumehe” žürii esimees on Raul Rosenberg (Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees). Žürii liikmed on Illar Lemetti (Maaeluministeerium), Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste liit), Kalle Reiter (Eesti Aiandusliit), Jaan Metsamaa (Aasta põllumees 2018, Harjumaa piimatootja), Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda), Karin Sepp (MTÜ Eesti Noortalunikud), Silja Lättemäe ja Andres Eilart (Maaleht), Milvi Aun (Keskkonnaaamet), Kerli Ats (Talupidajate Keskliit) ja

Kristi Lomp (Selver ASi juhataja). AS Selver on tänavuse konkursi „Aasta põllumees 2019” peasponsor.