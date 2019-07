Rotaksi peremees: meil on nii hea värske liha, et isegi Tartust sõidetakse siia ostma

„Näete, lihatööstus on siinsamas kõrval, kui poeletil kaup otsa saab, tuuakse värsket kraami kogu aeg juurde,“ selgitas Aare Kalson aasta põllumehe konkursi žüriile, kes oli oma ringkäiguga jõudnud Tartumaale.

Peremees rääkis, et nii mõnigi kord ta näeb, kuidas Tartust sõidetakse taksoga Vasulasse liha, šaslõkki ja vorste-sinke ostma.

„Tartust tulevad tihti inimesed siia, võetakse kolme-nelja peale takso ja sõidetakse meie lihakraami järele.“

Aastas kasvatab Aare Kalson SF Pandivere Farmis ja Jampo seakasvatuses 9000 siga ja realiseerib need kõik oma tapamajas, tööstuses ja Rotaksi kaubamärgi all oma poodides, mis on avatud nii Vasulas, Ahjal kui Tartu kaubanduskeskustes.

Unikaalsed kaadrid otse seafarmist

Teistkordselt üle viie aasta lubati meedia esindaja sealauta, kuna Aafrika seakatku ohu tõttu on aastaid kehtinud range keeld seafarmide külastamisel. Järgnevad kaadrid filminud Maalehe fotograaf Sven Arbetil tuli enne lauta astumist läbida põhjalik desinfitseerimiskuur duširuumist kaitseriieteni.