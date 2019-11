Kuni aastani 2005 kasvatati meil teravilja vaid oma riigi tarbeks: söödaks, toiduks ja seemneks mahus 600 000–700 000 tonni aastas. 2005. aastal aga läks meilt välja esimene viljaekspordi laev ning sellest alates saab Eestit lugeda vilja eksportivaks maaks. Samas oli see ka esimene viljelusvõistluse aasta ning korraldajad said öelda, et mida paremaks läksid viljelusvõistluste tulemused, seda enam jäi vilja ekspordiks üle.

Esimesel võistlusaastal 2005 osales 16 taimekasvatajat 19 põlluga.