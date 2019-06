5 soovitust ekspordiga alustavale põllumajandusettevõtjale

1. Tee põhjalik turuanalüüs



Enne ekspordiga alustamist on võimalik küsida nõu paljudelt ekspordispetsialistidelt, näiteks KredExilt või EASilt, kes pakuvad ülevaateid erinevatest sihtturgudest, tasuta konsultatsioone ja koolitusi ning häid praktilisi nõuandeid. Rukholm soovitab kasutada neid võimalusi, et tutvuda põhjalikult turuga, kuhu ettevõte soovib siseneda. ”Eksportivate ettevõtete kogemused näitavad, et puudulik ettevalmistus ja olematu analüüs võivad tuua mitmeid ootamatusi - näiteks võib selguda, et sellel turul kehtivad tootele teatud sertifikaadid või nõuded, mille hankimine võtab aega või on kulukas. Selle tõttu ei pruugi äri ajamine antud riigis üldse sobida,” toob Rukholm näiteid.

Võib juhtuda ka nii, et uus turg on seotud näiteks poliitilise riskiga, mis tähendab Rukholmi sõnul seda, et kaupade eest tasumisele kuuluva summa kättesaamine võib osutuda keerukamaks näiteks valuutanappuse, -piirangute või sõjaolukorra tõttu. “Skandinaavia turgude puhul on poliitilise riski realiseerumise võimalus minimaalne, kuid kaugemates piirkondades tasub enne äri alustamist uurida näiteks ka Välisministeeriumi soovitusi,” annab Rukholm nõu.

2. Uuri äripartneri tausta