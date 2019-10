Aasta põllumees 2018 Jaan Metsamaa: piima hind hakkab langema

Eelmise aasta sügisel pälvisite aasta põllumehe tiitli. Kuidas teie aasta on möödunud, kas tiitel tõi juurde ka kohustusi?

Aasta põllumeheks valimine oli minu jaoks suur, samas ka meeldiv üllatus. See oli tunnustus kogu meie Metsaküla Piima kollektiivile. Küllap sain ise ka tuntust juurde, sest omajagu tuli igasuguseid esinemisi, ettekandeid ja selle tiitliga kaasnevaid kohustusi juurde.

Milline on Metsaküla Piima hetkeseis?

Praegu on laudas 600 lüpsilehma, eelmisel aastal oli 570. Nii et veidi on loomi juurde tulnud, aga rohkem me karja suurendada ei saa, sest laudad on loomi pungil täis. Ka piimatoodang on meil korralik – üle 11 000 kg lehma kohta aastas. Piima saadame tulundusühistu EPIKO kaudu ja see jõuab Tere Põlva piimatööstusesse.

Kuidas hindate piimanduse hetkeseisu?

Kui rääkida piima hinnast, siis kõige kõrgem hind 328 eurot tonnist oli tänavu jaanuaris ja praeguseks on see langenud 301 euro peale. Nii et jaanuarist alates on hind hakanud laugjalt langema.

Ka piimafoorumil ennustas GIRA analüütik Christophe Lafougere järgmist aastat piimahindade osas süngetes värvides – et hinnad võivad langeda 2000. aastate alguse tasemele. Baltimaade turg on sellisest langusest väga mõjutatav, kuna toodame piima rohkem, kui ise ära tarbime.

Mida rõõmustavat võiksite meie maamajanduses esile tuua?