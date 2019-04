Agroökoloogilisel lähenemisel võib olla tulevikku

FAO on korraldanud agroökoloogia teemal ka kaks globaalset foorumit (aastatel 2014 ja 2018), millest teine seadis eesmärgiks olulise laiendamise (scaling up). Teisel foorumil ühisdeklaratsiooni vastu ei võetud, sest agroökoloogiast kui kontseptsioonist saadi erinevalt aru. Valitsusvälised kodanikuorganisatsioonid nägid agroökoloogias eelkõige mahetootmist, mis on täielikult vaba kemikaalidest ja kunstväetisest. Kõrgelt arenenud põllumajandusega riigid (Šveits, Kanada jt) aga leidsid, et agroökoloogiliseks võib peale mahetootmise pidada ka teisi säästlikke ja kestlikke toidutootmise süsteeme.

Agroökoloogia pole ainult mahe



Eesti on mahepinna ulatuse poolest Euroopa Liidus esimeste hulgas ja koos metsaga (mida Eestis ei väetata ega pritsita) võib mahedaks lugeda valdava osa Eesti pinnast. Seda eelist peaksime paremini ära kasutama, et Eestit tuntaks kui puhta loodusega maheriiki. Tõsi on ka see, et looduses on väga raske selget piiri tõmmata ja näiteks tavatootmises kasutatud pestitsiidid võivad levida mahealale. Väga oluline on tarbija usaldus ja vaade mahetootmisele, mis võivad kujuneda määravaks nende ostuotsuste tegemisel. Mahetootmise pioneeride, Šveitsi ja Austria kogemus on näidanud, et mahetootmist peab oluliseks ligi 20% elanikkonnast ehk need, kelle haridus, kogemus ja sissetulek (õpetajad, arstid jne) võimaldavad eelistada mahetoodangut.

USA ja Kanada on rahvusvahelistes organisatsioonides valdavalt kaitsnud positsioone, et mahetoodangu suuremat tervislikkust pole suudetud tõestada ja põhiosa tarbijate jaoks on oluline hind. Euroopa Liidus on olulisi kodanikuliikumisi, mis seisavad loomade heaolu ja keskkonna puhtuse eest. Mahetootmise ja keskkonnasäästlike meetmete kasutusele võtmine teeb aga tootmise kallimaks ja Euroopa Liidu toidutoodang võib jääda alla imporditud toidutoodetele mille päritoluriikides nii keskkonna- kui ka loomade heaolu nõuded on nõrgemad. Samuti on paljudes muudes riikides nõuded töötajate heaolule ja sissetulekule pea olematud.

Seepärast võib agroökoloogilisel lähenemisel olla tulevikku, eriti kui võetakse seisukoht, et riikidel on tarvis oma õigusaktid vastavalt kohandada ja võtta tõhusaid meetmeid, et tagada vastavate seaduste täitmine.

Allikas: Maablogi