Aiandusliidu foorum: Leppeta Brexit viib köögiviljaturu taskaalust välja

Eesti Aiandusliidu 30. aastapäevale pühendatud seminaril hoiatas Hollandi puu- ja köögiviljatootjate esindaja, et Brexiti mõjul võivad brittidele mõeldud aedviljad hoopis Euroopa Liidu turu üle ujutada, viies hinnad alla.

„Briti jaekauplejad on meile juba öelnud, et leppeta Brexit teeb tarned keeruliseks,“ rääkis Hollandi ühistu esindaja. Ta selgitas, et praegu saadetakse Hollandist brittidele kõige rohkem tomateid ja kurke.

„Brexiti mõju võib olla selline, et need tomatid, mida muidu eksportisime Ühendkuningriiki, paistakse nüüd ülejäägina Euroopa Liidu turule ja see toob kaasa hindade languse,“ selgitas Driekus van de Ven.

Hollandi tootjate ühistu FPC (Fresh Produce Centre) turustab 80% Hollandi puu-ja köögiviljatoodangust. Van de Ven selgitas, et nende ühistu ekspordib puu-ja köögivilja 152 riiki. Kõige rohkem eksporditakse Hollandi aiasaadusi Saksamaale, järgneb Ühendkuningriik ja Belgia.

Tootjate ühistu rollist Hollandi puu-ja köögiviljaturul andis Aiandusliidu foorumil ülevaate Driekus van de Ven. Foto: Silja Lättemäe

Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin teatas, et selline uudis võib olla tootjatele paras ehmatus, küsides ettekandjalt üle, kui tõenäoline see siiski on, et hollandlased hakkavadki EL-i turul brittideta turustama.

„Seda on keeruline ennustada, ma ei usu, et kogu toodang tuleb Euroopa Liidu turule. Britid ei saa ju hakkama ilma värske põllumajandustoodanguta, nad vajavad meid,“ teatas Ven ning lisas, et mingi mõju Brexitil on, aga mis mahus, pole praegu teada.

Et värsked puu-ja köögiviljad on meie tervisele üliolulised, milleta hakkama ei saa rõhutasid teisedki esinejad Aiandusliidu foorumil.

„Eestlastele meeldib kõige rohkem ikka kohapeal toodetud eestimaine toode, sest see tagab kvaliteedi,“ tõi esile aiandusliidu esimees Raivo Külasepp, tunnustades 30 aastat tegutsenud liidu liikmeid.

Tänukirja ja A. H. Tammsaare teose „Tõde ja õigus“ said Aiandusliidu kauaaegne tegevjuht Valdur Miller ja Aiandusliidu asutajaliige Kalle Reiter. Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk anti üle Baltic Agro aiadustoodete tootejuhile Ene Kiudsoole.