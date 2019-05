Teie varasem töö on seotud teravilja väärindmisega, et luua lisandväärtusega toiduaineid. Kas senistest tegmistest võib tõusta tulu ka uues ametis?Sordiaretus on väga pikk protsess, aga me võiksime arutleda, millised on tulevikutrendid kümne aasta pärast. Näiteks valkudega rikastatud toidutooted.Juba tegelevad töörühmad sellega, et kaerast aretada kunstliha. Aga kui saaksime juba kaera aretuses arvestada neid parameetreid, mida tulevikus kunstliha tootmiseks on vaja, siis see võiks anda meile samuti kokurentsieelise teiste ees.