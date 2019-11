Ants-Endel Sõrra: eesmärk on kogu rukkipinnalt saada selline saak

Ants-Endel Sõrra meenutab, et üks põhjus tänavusel võistlusel osaleda oli ehk kunagi Tanel Tõrvandile omavahelises vestluses antud lubadus, et lööb tema tulemuse üle. Tõrvand, nagu Sõrragi, on suur rukkikasvataja, mõlemad on saanud rukkiseltsilt tunnustuseks kaaluka rukkikülvaja tiitli. Tõrvandil oli üle-eelmisest aastast kirjas 10,7 t/ha. Too poolnaljatlevas toonis antud lubadus õnnestuski nüüd täita.

Hea põhjus rukkikasvatajatega rinda pista oli seegi, et põld nägi kevadel väga hea välja.