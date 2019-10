Arendaja loobus Väimelasse suurkanala rajamisest: Eestisse pole ju võimalik midagi suurt ehitada

"Taudid ja muud riskid on päris suured, see on teinud ettevaatlikuks," märkis ta. "Kohalike vastuseisust ei saa ka mööda vaadata."

Hiidkanala ehitamise huvi kadumist kinnitas ka OÜ Lõuna-Eesti Talumuna juht Tõnu Vetik, kes Väimelas koos Jäneselaane OÜga kanalaasja ajas.

"Eestisse pole ju võimalik midagi suurt ehitada, olgu see siis tuulikud, kanalad või puitmassitehased," leidis ta. "Nii suurt kanalat ehitada ei saa, kuigi meile on selleks mitmeid kohti pakutud. Tuleb teistmoodi teha - väiksemad kanalad eri kohtadesse."

Varem on Tõnu Vetik kinnitanud, et soovib Võru vallalt, et vald korvaks ettevõtte poolt Väimelas hiidkanala planeerimiseks ja keskkonnamõjude hindamise korraldamiseks tehtud kulutused ehk 20 000 - 30 000 eurot. Vabatahtlikult pole vald nõus kulusid korvama, aga kohtusse pöördumisega lubas Vetik oodata, sest soovib sarnaselt Jäneselaane OÜga enne kuulda, mida arvab kohus Väimela kanala detailplaneeringu kohta.

Nimelt soovitakse teada saada, kas vallal oli õigus kohalike nõudel detailplaneering tühistada.