Esmakordselt osaleb 86 talu. Avatud talude päeva maaeluministeeriumipoolse korraldaja Kertu Kärgi sõnul on enim elulaadi- ja hobitalusid, palju on ka loomakasvatajaid ja maaturismiettevõtteid.

“Meie talus on võimalik tutvuda alpakadega, kodulindudega, jänestega, tütre hobi on papagoid, keda on meil kokku kaheksa,” tutvustab Mäe talu perenaine Berit Kalle.