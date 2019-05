Uus ja Baltimaade suurim kodujuustukatel on nii pirakas, et selle jaoks polnud tootmishoones ruumi ja katla tarvis tuli uus hoone ehitada.

Uus kodujuustuliin on vanast tunduvalt ökonoomsem. Juustutolmu, mis välja pestakse, on vähem.

Katel võimaldab senise tootmismahu kahekordistada, mis tähendab, et kodujuustu saab müüa nii Eestis kui ka piiri taha. Uus liin võimaldab toota suuremat ja mahlasemat tera ning hapukoort lisades saab teha toote ka kreemisemaks.