Banaanivabariik puu- ja köögiviljalettidel: maksukoormus trügib Eesti aednikud konkurentsist välja

Aednikud räägivad, et neil on liiga kõrge maksukoormus, mille tõttu nad ei suuda konkurentsis püsida. Siiani ei ole Eesti riik kehtestanud maksuerisust omatoodetud puu- ja köögiviljale, nii nagu on madalam käibemaks teistes euroliidu riikides. Juba 2018. aastal langetas Läti käibemaksu aiaviljale viie protsendini, Eestis on aga käibemaks köögi- ja puuviljadele jätkuvalt 20 protsenti.

“Oleme hetkel endiselt nende viie Euroopa Liidu riigi seas, kus puudub käibemaksuerisus,” kritiseeris aiandusliidu konverentsil liidu esimees Raivo Külasepp, et meie aianduses on kõrgem maksukoormus kui lähi­naabritel.