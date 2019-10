Nimelt on Vaklaki ainuomanik Austrias registreeritud varahaldusfirma Custos Vermögensverwaltungs GmbH, mille eesotsas on 1953. aastal sündinud Wolfgang Leitner, kes kuulub või on kuulunud kontserni kõigi ettevõtete juhatusse. Ent Eesti äridesse on kaasatud ka noorem põlvkond, 1992. aastal sündinud Maria Christina Leitner ja 1994. aastal sündinud Nikolaus Leitner.