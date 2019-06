Eesti kauneimad lehmad on Mara ja Maroola

Osales 70 lehma 19-st ettevõttest. Taanist pärit kohtunik Morten Hollenseni sõnul võib Eesti karjakasvataja olla uhke, et meil on nii palju häid lehmi. Kohtunik hindas üldist näituse taset väga kõrgeks, eriti klasside võitjad lehmad on sellised, kes võiksid julgelt ka Euroopa näitustel osaleda. Eesti Põllumajandusmuuseumi ajaloolist areeni pidas kohtunik vahvaks võistluspaigaks.

Eesti holsteini tõu Vissiks valiti tuntud piimakarjakasvatus ettevõtte Põlva Agro OÜ täiskasvanud lehmade klassis võistelnud Mara, kellel oli kohtuniku arvates laitmatu udar. Lehma esitlenud Põlva Agro OÜ loomakasvatusjuht Kadri Treffneri sõnul on võitjal lisaks heale välimusele ka väga hea iseloom.

Holsteini tõu reservvissi tiitli võitis esmaspoeginud lehmade klassist Tartu Agro AS Rahinge farmi lehm Basi, kes oli kohtuniku silmis väga terviklik lehm nii tüübi kui udara omadustelt ning ta näeb Basil suurt tulevikku.

Eesti punase tõu Vissiks sai noorte klassis võistelnud Maroola ja reservvissiks esmaspoeginud lehmade klassis võistelnud Fioola, kes mõlemad tulevad Tartu Agro AS Rahinge farmist. Maroola kohta ütles kohtunik, et tegemist on ülivõrdes ilusa lehmaga, kellel on suurepärane udar ja keda iga farmer oma karja sooviks. Lisaks lehma välimusele jäi kohtunikule silma ka lehmaesitleja ja lehma koostöö. Fioola kohta ütles kohtunik, et tegemist on suurepärase lehmaga.