“Jaapanlaste jaoks oli ELis registreeritud toode täiesti tühi koht,” tõdeb Üllas Jaaska. Lisaks on seal nii hierarhiline ühiskond, et võõramaalastel on oma tootega sinna üldse väga keeruline pääseda. Jaapanlasest partner üritas aastaid Eesti silobakterit tagant tõugata, kuni õnnestus Tokyo ülikooli tipust saada nõusolek teha seal NordSiliga katse.