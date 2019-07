“Paned pulbri ja vee segu masinasse ning see ise külmutab ja lisab õhulisust. Tõmbad kangi ja jäätis tuleb,” kirjeldas minister Järvik uudset jäätisevalmistamise meetodit, mis maailmas laineid lööb.

Hiinlased müüvad jäätisemasinaid nii baaridele ja kohvikutele kui ka kodudesse, jäätisepulbrid sinna kõrvale on aga valmistatud Eestis. Revala OÜ on aastatega osanud valmistada ja maailmaturule paisata erinevaid jäätisepulbri segusid, mida jäätisemasinates kasutada.