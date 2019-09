Elektriliini ja kombaini kokkupõrge võib lõppeda traagiliselt

Ain Alvela

Enne kui suure masinaga põllule minna, on kasulik teada, kas elektriliinid on ikka piisavalt kõrgel. Anni Õnneleid

Põllumehed kaebavad, et elektritraadid on põldude kohal sedavõrd madalale vajunud, et nelja meetri kõrgune kombain nende alt enam läbi ei mahu, väljakutse peale remondimehed aga just eriti agaralt kohale ei tõtta.