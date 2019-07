Euroopas keelatakse peamine mesilaste surmade põhjustaja dimetoaat

Peamiseks mesilaste surmade põhjuseks läbi aastate on olnud dimetoaati sisaldav taimekaitsevahend Danadim 40 EC, mida on kasutanud rapsikasvatajad, teatas põllumajandusamet juba käesoleva aasta maikuus. Rapsikasvatuses on see aine olnud keelatud juba varem.

„Väga hea uudis!” ütleb Eesti Mesinike Liidu nõustaja Maire Valtin. „Meie mesila juures pritsiti sellega kahe aasta eest rapsi küll öösel, aga ikkagi nad surid. Seda ei tohiks absoluutselt kasutada.”

Ta leiab küll, et uusi aineid tuleb nagu Vändrast saelaudu ning nendegi puhul pole teada, kuidas need mõjuma hakkab.

„Euroopa Liidus hinnatakse toimeaineid teaduspõhise lähenemise põhimõttel ning peamisteks märksõnadeks on tervise- ja keskkonnaohutus. Uutele uuringutulemustele tuginedes on dimetoaadi keelustamise põhjuseks kõrge terviserisk nii tarbijale kui ka toimeainega kokkupuutuvatele käitlejatele, töötajatele ja kõrvalistele isikutele. Samuti tuvastati riskihindamise käigus, et dimetoaadi kasutamisel esineb risk imetajatele, lindudele, mesilastele ning mittesihtmärk lülijalgsetele,“ ütles põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp.

Ajapikendus toodete turustamiseks ning kasutamiseks võimaldatakse vastavalt Euroopa Liidu määrusele, mis seab ühtsed tähtajad kõikidele liikmesriikidele. Turustamiseks kehtib 6-kuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 1. veebruarini 2020. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 17. juulini 2020.